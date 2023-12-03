​Кулушевски: «В будущем вернёмся на топ-уровень»

В матче четырнадцатого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» - пропустив трижды, лондонцы, тем не менее, сумели и забить трижды. Автором одного из голов стал Деян Кулушевски, который уверен, что матч продемонстрировал потенциал команды.

- Не знаю, как у меня получилось забить. Надо пересмотреть гол. В первом тайме соперник переигрывал нас, но второй тайм бы провели блестяще, мы контролировали игру и заслужили очко. Команда с таким характером и футболом обязательно вернется на топ-уровень, - цитирует слова Кулушевски BBC Sport.