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​Кулушевски: «В будущем вернёмся на топ-уровень»

03 Декабря 2023 • 23:49 Комментировать

В матче четырнадцатого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» - пропустив трижды, лондонцы, тем не менее, сумели и забить трижды. Автором одного из голов стал Деян Кулушевски, который уверен, что матч продемонстрировал потенциал команды.

- Не знаю, как у меня получилось забить. Надо пересмотреть гол. В первом тайме соперник переигрывал нас, но второй тайм бы провели блестяще, мы контролировали игру и заслужили очко. Команда с таким характером и футболом обязательно вернется на топ-уровень, - цитирует слова Кулушевски BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деян Кулушевски
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