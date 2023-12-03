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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хын Мин забил свой 50-й выездной гол в АПЛ

03 Декабря 2023 • 23:40 Комментировать

В матче четырнадцатого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» забил три мяча «Манчестер Сити», сумев не проиграть на поле чемпиона. Один из них записал на свой счет корейский нападающий Сон Хын Мин, который добрался до показателя в 50 голов на выезде в матчах АПЛ.

Он стал седьмым игроком в истории АПЛ, который забил 50 голов как минимум дома, 50 голов в гостях, а также сделал 50 голевых передач. И первым, кто это сделал в составе «Тоттенхэма». В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет дома с «Вест Хэмом», это случится уже в четверг.

Сейчас команда Анге Постекоглу занимает пятое место в турнирной таблице.  


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