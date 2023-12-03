​Гвардиола высказался о судейском скандале в матче «Манчестер Сити»

Арбитр матча «Манчестер Сити» Саймон Хупер почему-то решил сорвать выход Джека Грилиша один на один с голкипером. Арбитр показывал жестом, что «горожанам» можно продолжать атаку, однако как только Грилиш вышел на вратаря, Хупер дал свисток.

После игры комментарий по поводу скандального решения рефери дал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Следующий вопрос. Это сложно. Я посмотрел повтор, судья показал продолжать игру, а после паса раздался свисток. Я не понимаю этого действия», - сказал Гвардиола.

Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» завершился со счётом 3:3.

​В АПЛ судейский скандал: Арбитр сорвал выход игрока «Манчестер Сити» один на один