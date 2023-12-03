​Холанн возмущён непонятным действием арбитра

В воскресенье вечером «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 3:3. В концовке игры арбитр Саймон Хупер сотворил что-то странное. Он сначала не зафиксировал фол на Эрлинге Холанне, показывая рукой, что «горожане» могут продолжать атаку по принципу преимущества. Но как только Холанн вывел партнёра один на один с вратарём, Хупер дал свисток.

После игры Холанн сделал в социальных сетях репост видео с этим странным моментом. Норвежский футболист подписал видео всего тремя буквами, посыл можно перевести так: «Что за ерунда?».

«Манчестер Сити» потерял очки во втором домашнем матче подряд – ранее была ничья с «Ливерпулем».

В АПЛ судейский скандал: Арбитр сорвал выход игрока «Манчестер Сити» один на один