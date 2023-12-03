​В АПЛ судейский скандал: Арбитр сорвал выход игрока «Манчестер Сити» один на один

В английском футболе тоже случаются судейские скандалы. В воскресенье «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 3:3. В концовке игры, на четвёртой добавленной минуте, у «горожан» возникли справедливые вопросы к рефери Саймону Хуперу.

В ходе атаки команды хозяев игрок гостей в центральной части поля явно нарушил правила против Эрлинга Холанна. Арбитр чётким жестом руки показал, что «Манчестер Сити» может продолжать атаку, поскольку мяч остаётся под контролем команды. Холанн поднялся и сделал пас вперёд, выведя Джека Грилиша один на один с вратарём. И вдруг арбитр дал свисток… Он зафиксировал нарушение против Холанна, хотя ранее сам призвал «горожан» продолжать игру.