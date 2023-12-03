​Только две команды набрали очки в гостях у «Манчестер Сити» в 2023 году

Воскресный матч Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» завершился вничью со счётом 3:3. Лондонцы смогли вырвать очко на «Этихад Стэдиум» благодаря позднему голу Деяна Кулушевски.

Стоит сказать, что «Тоттенхэм» стал только второй командой, которой в 2023 году удалось набрать очки в гостевом матче АПЛ против «Манчестер Сити». Первой был «Ливерпуль» в прошлом туре – ничья 1:1.

До игр с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» «Манчестер Сити» выиграл все 15 домашних матчей Премьер-лиги в 2023 году.

Следующий домашний матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт 16 декабря – против «Кристал Пэлас».