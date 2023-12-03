«Манчестер Сити» третий раз подряд упустил победу в топ-матче АПЛ: «Тоттенхэм» отыгрался на 90-й минуте

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» схлестнулись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 14-го тура АПЛ состоялся 3 декабря на стадионе «Этихад».

Два экс-лидера АПЛ сошлись в Манчестере. «Манчестер Сити» подвинул «Тоттенхэм», а потом «Арсенал» убрал с первой строчки «горожан». Догнать «канониров» пока не представлялось возможным, команда Микеля Артеты уже выиграла свой матч, увеличив отрыв. Приблизиться «Сити» хотел за счёт своих лидеров (Холанн, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку, Альварес – все они появились в старте), а «Тоттенхэм» был просто сражён кадровой эпидемией.

Мэддисон, Бентанкур, Перишич, Ромеро, ван дер Вен, Сарр, Сессеньон, Соломон – все они были недоступны Постекоглу. А Ришарлисон появился лишь на скамейке запасных, откуда наблюдал картину довольно необычную. За первые 10 минут его коллега по нападению успел отметиться и голом, и автоголом. Начал Хын Мин с более привычных обязанностей.

Неудачно разыграли угловой хозяева и в контратаку убежал Кулушевски. Деян забросил мяч на разогнавшегося Сона, который убежал от Доку и метров с тринадцати пробил мимо Эдерсона – 0:1. А через три минуты стандарт «Сити» уже стал голевым. Угловой заработали хозяева, Альварес с правого фланга подал в штрафную площадь, Холанн головой сбросил уже во вратарскую, где мяч от колена Сон Хын Мина отлетел в дальний нижний угол – 1:1.

Моментально мог прилетать и второй гол. Эмерсон потерял мяч у своей штрафной площади, Бернарду прострелил на Холанна, который бил по пустым уже воротам метров с семи, но просто не попал. Сильно повезло «шпорам» и после ядерного прохода Доку. Жереми обыграл Порро, прилетел к левому углу штрафной площади и сильно крутанул в дальний. Мяч после его удара врезался в крестовину.

Зато получилось забить гол командными усилиями. Доку в штрафную площадь сыграл на Альвареса, Хулиан развернулся и подключил Фодена, а Фил в касание пальнул в уголок – 2:1. «Тоттенхэм» пропустил второй, но ему всё ещё везло. Альварес теперь сам решил отличиться, развернув соперника на линии штрафной площади. Немного улучшил позицию аргентинец и пробил в штангу. Сразу после перерыва Холанна обокрал Биссума, выкатил под удар Бернарду, но его выстрел из «девятки» достал Викарио.

Гола на четыре создал моментов «Манчестер Сити», но всё ещё не мог сделать счёт подобающим. «Тоттенхэм», конечно, затаился и воротам почти не угрожал, но в любой атаке мог сравнять. А ведь так и произошло. Сон скинул мяч на Ло Чельсо, аргентинец подработал под удобную ногу и бильярдным ударом от штанги сделал счёт 2:2. «Манчестер Сити» опешил, но рук не опустил. Тем более, что Биссума совершил уже третью потерю на своей половине поля. Родри тут же сыграл на Холанна, Эрлинг прострелил, а Грилиш с метра внёс мяч в пустые ворота – 3:2.

Но и это не всё. На 90-й минуте «Тоттенхэм» второй раз спас ничью. Джонсон с левого края вырезал классный кросс, Кулушевски перепрыгнул Аке, неотразимо пробив в ближний угол – 3:3! «Манчестер Сити» третий раз подряд упускает победу в АПЛ. До этого отыграться удалось «Ливерпулю» и «Челси».