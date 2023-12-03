​Боснич дал совет Постекоглу

Бывший австралийский голкипер «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич дал свой совет Анге Постекоглу - австралийскому тренеру греческого происхождения, который руководит «Тоттенхэмом». В последнее время «шпоры», прекрасно начавшие сезон, столкнулись с большими проблемами и терпят поражения.

- Философия - это философия, но она должна быть гибкой в зависимости от потребностей в той или иной фазе сезона. Не думаю, что от Постекоглу сейчас требуют кардинально поменять свой стиль, надо просто адаптировать его под ситуацию в настоящий момент, - цитирует слова Боснича BBC Sport.