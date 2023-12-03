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«Челси» в меньшинстве переиграл «Брайтон»

03 Декабря 2023 • 19:09 Комментировать
Челси
3:2
Брайтон
окончен

В воскресенье «Челси» принимал «Брайтон» и быстро добился голевого задела. Энцо Фернандес шикарно пробил головой и открыл счет. Прошло четыре минуты, и после подачи углового Николас Джексон сбросил мяч на Леви Колвилла, который нанес удар в упор, и голкипер вынул мяч из-за ленточки - 2:0. Конец первого тайма был кошмарным для  «синих». Факундо Буонанотте справа проник в штрафную  и поразил дальний угол - 2:1. Тут же Конор Галлахер получил вторую желтую карточку. После перерыва Михаил Мудрик заработал пенальти, и Фернандес его реализовал ударом по центру - 3:1. На 90-й минуте после подачи углового Педро затылком поразил дальнюю девятку - 3:2.

«Синие» удержали победу и поднялись на 10-е место, «Брайтон» - восьмой.

Протокол игры  
Челси3:2Брайтон
(1:0) Фернандес Энцо17'  
(2:0) Колвилл Леви21'  
  43'Буонанотте Факундо (2:1)
(3:1) Фернандес Энцо65'  
  90'Педро Жоао (3:2)
Санчес РобертДисаси АксельСилва ТьягоБадьяшиль БенуаКолвилл ЛевиКайседо Мойсес  52'Фернандес Энцо  60'Стерлинг Рахим 66' (Палмер Коул ( 66') Галлахер Конор  31'  45'Мудрик Михаил 81' (Броя Армандо ( 81') Джексон Николас 72' (Матсен Ян ( 72')
Запасные: Мадуэке НониБергстрём ЛукасМатос АлексДейвид де СоузаГилкрист АлфиПетрович Джордже
Стил ДжейсонВельтман ЙоелВан Хекке Ян-ПольРоша Игор II  58' 84' (Бэйкер-Боайти Бенисио ( 84') Хиншелвуд Джек  45' 57' (Митома Каору ( 57') Балеба Карлос 57' (Педро Жоао ( 57') Гилмор БиллиБуонанотте Факундо 57' (Гросс Паскаль ( 57'  64') Лаллана Адам 57' (Милнер Джеймс ( 57'  64') Саймон АдинграФергюсон Эван
Запасные: О’Махони МаркМодер ЯкубКавана Роберт ЛиВербрюгген Барт
03 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон

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