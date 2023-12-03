«Челси» в меньшинстве переиграл «Брайтон»

В воскресенье «Челси» принимал «Брайтон» и быстро добился голевого задела. Энцо Фернандес шикарно пробил головой и открыл счет. Прошло четыре минуты, и после подачи углового Николас Джексон сбросил мяч на Леви Колвилла, который нанес удар в упор, и голкипер вынул мяч из-за ленточки - 2:0. Конец первого тайма был кошмарным для «синих». Факундо Буонанотте справа проник в штрафную и поразил дальний угол - 2:1. Тут же Конор Галлахер получил вторую желтую карточку. После перерыва Михаил Мудрик заработал пенальти, и Фернандес его реализовал ударом по центру - 3:1. На 90-й минуте после подачи углового Педро затылком поразил дальнюю девятку - 3:2.
«Синие» удержали победу и поднялись на 10-е место, «Брайтон» - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Фернандес Энцо17'
|(2:0) Колвилл Леви21'
|43'Буонанотте Факундо (2:1)
|(3:1) Фернандес Энцо65'
|90'Педро Жоао (3:2)
Санчес Роберт•Дисаси Аксель•Силва Тьяго•Бадьяшиль Бенуа•Колвилл Леви•Кайседо Мойсес• 52'Фернандес Энцо• 60'Стерлинг Рахим66' (Палмер Коул (66') •Галлахер Конор 31'• 45'Мудрик Михаил81' (Броя Армандо (81') •Джексон Николас72' (Матсен Ян (72')
Стил Джейсон•Вельтман Йоел•Ван Хекке Ян-Поль•Роша Игор II 58'84' (Бэйкер-Боайти Бенисио (84') •Хиншелвуд Джек 45'57' (Митома Каору (57') •Балеба Карлос57' (Педро Жоао (57') •Гилмор Билли•Буонанотте Факундо57' (Гросс Паскаль (57') • 64'Лаллана Адам57' (Милнер Джеймс (57') • 64'Саймон Адингра•Фергюсон Эван
03 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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