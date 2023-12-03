«Челси» в меньшинстве переиграл «Брайтон»

В воскресенье «Челси» принимал «Брайтон» и быстро добился голевого задела. Энцо Фернандес шикарно пробил головой и открыл счет. Прошло четыре минуты, и после подачи углового Николас Джексон сбросил мяч на Леви Колвилла, который нанес удар в упор, и голкипер вынул мяч из-за ленточки - 2:0. Конец первого тайма был кошмарным для «синих». Факундо Буонанотте справа проник в штрафную и поразил дальний угол - 2:1. Тут же Конор Галлахер получил вторую желтую карточку. После перерыва Михаил Мудрик заработал пенальти, и Фернандес его реализовал ударом по центру - 3:1. На 90-й минуте после подачи углового Педро затылком поразил дальнюю девятку - 3:2.

«Синие» удержали победу и поднялись на 10-е место, «Брайтон» - восьмой.