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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» чудом не проиграла «Борнмуту»

03 Декабря 2023 • 19:05 Комментировать
Борнмут
2:2
Астон Вилла
окончен

В 14-м туре Премьер-лиги «Борнмут» едва не обыграл идущую в группе лидеров «Астон Виллу». Антуан Семеньо хладнокровно пробил под правую штангу. В ответ Леон Бэйли технично работал с мячом и метко направил мяч в сетку - 1:1. После перерыва Доминик Соланке получил мяч в штрафной, развернулся и пробил в противоход голкиперу. Джон Дуран стрелял в правую штангу. И все же в последних атаках Олли Уоткинс затылком переправил мяч в дальний угол - 2:2.

«Астон Вилла» догнала «Манчестер Сити» на третьем месте, соперник - делит 15-е.

Протокол игры  
Борнмут2:2Астон Вилла
(1:0) Семеньо Антуан10'  
  20'Бэйли Леон (1:1)
(2:1) Соланке Доминик52'  
  90'Уоткинс Олли (2:2)
Нето МурараСмит АдамЗабарный ИльяСенеси Маркос  45'Керкез Милош  84' 83' (Мефам Крис ( 83') Кристи Райан  54'Кук ЛьюисТавернер Маркус 90' (Уттара Данго ( 90') Клюйверт Джастин  12' 70' (Биллинг Филип ( 70') Семеньо Антуан  17' 71' (Синистерра Луис ( 71') Соланке Доминик
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркМур КифферРотуэлл ДжоТраоре ХамедРэндолф Даррен
Мартинес ЭмилианоКонса Эзри 74' (Морено Алекс ( 74') Карлос Диего Сантос 74' (Кэш Мэтти ( 74') Торрес Пау II  30'Динь Люка 74' (Диаби Мусса ( 74') Соарес ДугласБэйли ЛеонТилеманс ЮриМакгинн Джон 65' (Дуран Джон ( 65'  84') Дзаньоло Николо  43' 46' (Рамси Джакоб ( 46') Уоткинс Олли
Запасные: Ленгле КлеманОльсен РобинИроэгбунам ТимДендонкер Леандер
03 декабря. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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