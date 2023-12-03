«Астон Вилла» чудом не проиграла «Борнмуту»

В 14-м туре Премьер-лиги «Борнмут» едва не обыграл идущую в группе лидеров «Астон Виллу». Антуан Семеньо хладнокровно пробил под правую штангу. В ответ Леон Бэйли технично работал с мячом и метко направил мяч в сетку - 1:1. После перерыва Доминик Соланке получил мяч в штрафной, развернулся и пробил в противоход голкиперу. Джон Дуран стрелял в правую штангу. И все же в последних атаках Олли Уоткинс затылком переправил мяч в дальний угол - 2:2.

«Астон Вилла» догнала «Манчестер Сити» на третьем месте, соперник - делит 15-е.