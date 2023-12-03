«Астон Вилла» чудом не проиграла «Борнмуту»

В 14-м туре Премьер-лиги «Борнмут» едва не обыграл идущую в группе лидеров «Астон Виллу». Антуан Семеньо хладнокровно пробил под правую штангу. В ответ Леон Бэйли технично работал с мячом и метко направил мяч в сетку - 1:1. После перерыва Доминик Соланке получил мяч в штрафной, развернулся и пробил в противоход голкиперу. Джон Дуран стрелял в правую штангу. И все же в последних атаках Олли Уоткинс затылком переправил мяч в дальний угол - 2:2.
«Астон Вилла» догнала «Манчестер Сити» на третьем месте, соперник - делит 15-е.
Протокол игры
|(1:0) Семеньо Антуан10'
|20'Бэйли Леон (1:1)
|(2:1) Соланке Доминик52'
|90'Уоткинс Олли (2:2)
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос• 45'Керкез Милош 84'83' (Мефам Крис (83') •Кристи Райан• 54'Кук Льюис•Тавернер Маркус90' (Уттара Данго (90') •Клюйверт Джастин 12'70' (Биллинг Филип (70') •Семеньо Антуан 17'71' (Синистерра Луис (71') •Соланке Доминик
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри74' (Морено Алекс (74') •Карлос Диего Сантос74' (Кэш Мэтти (74') •Торрес Пау II• 30'Динь Люка74' (Диаби Мусса (74') •Соарес Дуглас•Бэйли Леон•Тилеманс Юри•Макгинн Джон65' (Дуран Джон (65') • 84'Дзаньоло Николо 43'46' (Рамси Джакоб (46') •Уоткинс Олли
03 декабря. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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