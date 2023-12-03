«Вест Хэм» поделил очки с «Кристал Пэлас»

В 14-м туре Премьер-лиги «Вест Хэм» играл с «Кристал Пэлас». Середняки сыграли на равных и поделили очки. Уже на 13-й минуте Мохаммед Кудус с рикошетом открыл счет. Сразу после перерыва Одсонн Эдуар сравнял счет.
1:1, «Вест Хэм» - девятый, противник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Кудус Мохаммед13'
|53'Эдуар Одсонн (1:1)
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир• 79'Мавропанос Константинос•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Альварес Эдсон89' (Форнальс Пабло (89') •Уорд-Праус Джеймс• 37'Кудус Мохаммед•Соучек Томаш•Пакета Лукас•Боуэн Джаррод
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Хефферсон Лерма•Ричардс Крис•Олисе Майкл•Хьюз Уилл82' (Ридевальд Жайро (82') •Айю Джордан•Эдуар Одсонн87' (Матета Жан-Филипп (87')
03 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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