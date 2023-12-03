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«Вест Хэм» поделил очки с «Кристал Пэлас»

03 Декабря 2023 • 18:55 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Кристал Пэлас
окончен

В 14-м туре Премьер-лиги «Вест Хэм» играл с «Кристал Пэлас». Середняки сыграли на равных и поделили очки. Уже на 13-й минуте Мохаммед Кудус с рикошетом открыл счет. Сразу после перерыва Одсонн Эдуар сравнял счет.

1:1, «Вест Хэм» - девятый, противник - 13-й.

Протокол игры  
Вест Хэм1:1Кристал Пэлас
(1:0) Кудус Мохаммед13'  
  53'Эдуар Одсонн (1:1)
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир  79'Мавропанос КонстантиносАгер НаифЭмерсон ПалмиериАльварес Эдсон 89' (Форнальс Пабло ( 89') Уорд-Праус Джеймс  37'Кудус МохаммедСоучек ТомашПакета ЛукасБоуэн Джаррод
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоЗума КуртИнгс ДэнниКорне МаксвеллФабьянски ЛукашБенрахма СаидДивин МубамаКрессуэлл Аарон
Джонстон СэмУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикХефферсон ЛермаРичардс КрисОлисе МайклХьюз Уилл 82' (Ридевальд Жайро ( 82') Айю ДжорданЭдуар Одсонн 87' (Матета Жан-Филипп ( 87')
Запасные: Витворт ДжосефШлупп ДжеффриТомкинс ДжеймсМэттьюз РемиЭбиовей МалколмАхамада НауируКлайн НатаниэльФранса Матеус
03 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Кристал Пэлас

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