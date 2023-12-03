​«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» озвучили составы на очную битву

В главном матче 14-го тура Английской премьер-лиги будут играть «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Эдерсон, Уокер, Акаджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Альварес, Холанн.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, в свою очередь, включил в состав следующих исполнителей: Викарио, Порро, Эмерсон, Дэвис, Удоги, Биссума, Ло Чельсо, Кулушевски, Джонсон, Сон, Хиль.

Матч чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.