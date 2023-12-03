Энцо Фернандес забил дебютный гол в АПЛ

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес отметился забитым мячом в матче АПЛ с «Брайтоном».

22-летний хавбек поразил ворота соперника на 17-й минуте, сделав счет 1:0 в пользу своей команды. Этот гол стал для Фернандеса первым за «Челси» в 31 матче в рамках Английской премьер-лиги. Ранее аргентинец забивал лишь в Кубке лиги.

Матч 14-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Брайтоном» продолжается в эти минуты. В настоящий момент «синие» обыгрывают «чаек» – 2:1. За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.