Нападающий «Астон Виллы» Дзаньоло прошлой зимой был очень близок к переходу в другой клуб АПЛ

Нападающий «Астон Виллы» Николо Дзаньоло прошлой зимой мог оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джейкоба Тансвелла, итальянец был очень близок к переходу в «Борнмут».

Напомним, «вишенки» всерьёз интересовались Дзаньоло, когда тот являлся футболистом «Ромы». Тем не менее, сделка в итоге сорвалась и в январе нападающий перебрался в турецкий «Галатасарай», откуда уже летом итальянец ушёл в «Астон Виллу».

В этом сезоне 24-летний Дзаньоло провёл девять матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. В этом туре АПЛ «Астон Вилла» встретится именно с «Борнмутом».