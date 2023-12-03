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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нападающий «Астон Виллы» Дзаньоло прошлой зимой был очень близок к переходу в другой клуб АПЛ

03 Декабря 2023 • 16:33 Комментировать
Борнмут
...
Астон Вилла
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Через 0 ч. 3 мин.

Нападающий «Астон Виллы» Николо Дзаньоло прошлой зимой мог оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Джейкоба Тансвелла, итальянец был очень близок к переходу в «Борнмут».

Напомним, «вишенки» всерьёз интересовались Дзаньоло, когда тот являлся футболистом «Ромы». Тем не менее, сделка в итоге сорвалась и в январе нападающий перебрался в турецкий «Галатасарай», откуда уже летом итальянец ушёл в «Астон Виллу».

В этом сезоне 24-летний Дзаньоло провёл девять матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. В этом туре АПЛ «Астон Вилла» встретится именно с «Борнмутом».

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Евро-Футбол.Ру,
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