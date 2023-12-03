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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» озвучил состав на матч с «Брайтоном» в АПЛ

03 Декабря 2023 • 16:09 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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Через 0 ч. 5 мин.

В рамках 14-го тура Английской премьер-лиги «Челси» будет принимать «Брайтон». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Санчес, Дисаси, Бадьяшиль, Тьяго Силва, Колвилл, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Стерлинг, Мудрик, Джексон.

Матч между «Челси» и «Брайтоном» начнётся в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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