Мудрик выйдет в стартовом составе «Челси» на матч с «Брайтоном»

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик появится на поле с первых минут в матче очередного тура Английской премьер-лиги против «Брайтона». Игра стартует сегодня в 17:00 по московскому времени.

Напомним, Мудрик в последний раз выходил в стартовом составе «Челси» в матче АПЛ 21 октября против «Арсенала». В дерби против «канониров» украинец отметился забитым голом. До этого Михаил также вышел в старте против «Фулхэма», в ворота которого забил свой дебютный мяч за «Челси».

В стартовом составе своей команды Мудрик заменит Коула Палмера, который из-за небольшого ушиба начнёт матч на скамейке запасных.