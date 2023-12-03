Нкунку не попал в заявку «Челси» на матч с «Брайтоном»

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку не дебютирует за свою команду в сегодняшнем матче против «Брайтона». Как сообщает С345 Sam, француз не попал в заявку на поединок с «чайками».

Напомним, главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед игрой заявил, что у Нкунку есть шансы попасть в заявку на матч с «Брайтоном». Тем не менее, тренерский штаб «синих» решил пока не рисковать здоровьем Кристофера.

Нкунку получил травму колена на предсезонной подготовке, из-за чего до сих пор не дебютировал за «Челси». «Синие» приобрели француза у «РБ Лейпцига» за сумму в районе 60 миллионов евро.