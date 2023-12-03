Палмер начнёт матч с «Брайтоном» в запасе

Полузащитник «Челси» Коул Палмер начнёт поединок с «Брайтоном» на скамейке запасных. По информации от Lets Talk FPL, англичанин в игре с «чайками» не выйдет на поле с первых минут.

Напомним, Палмер после своего летнего трансфера из «Манчестер Сити» в последнее время был регулярным игроком основы в «Челси». Ранее ходили слухи, что полузащитник получил небольшой ушиб на последней тренировке. Возможно, именно из-за этого Коул начнёт матч с «Брайтоном» на скамейке в качестве меры предосторожности.

Напомним, Палмер в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 2 ассистами в Премьер-лиге. При этом все свои мячи Коул забил с пенальти.