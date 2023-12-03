Почеттино объяснил, почему «Челси» лидирует в АПЛ по количеству жёлтых карточек

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему его команда является лидером Английской премьер-лиги по количеству жёлтых карточек. Напомним, один только сегодняшний матч против «Брайтона» из-за дисквалификации пропустят два фуллбека – Марк Кукурелья и капитан Рис Джеймс.

«Иногда нам не хватает зрелости для того, чтобы управлять некоторыми ситуациями. У нас в команде мало игроков с большим опытом игры в АПЛ. Тот же Николас Джексон ещё не привык к тому, что в Англии, в отличие от Испании, излишние споры с судьями мгновенно караются жёлтыми карточками», – сказал Почеттино на пресс-конференции.