Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер: «Защитники «Манчестер Юнайтед» совсем не получают помощи от Гарначо и Рэшфорда»

03 Декабря 2023 • 15:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
06.12 23:15

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер раскритиковал вингеров «Манчестер Юнайтед» за нежелание помогать обороне. Англичанин прошёлся лично по Маркусу Рэшфорду и Алехандро Гарначо.

«Защитника «Манчестер Юнайтед» совсем не получают помощи от Гарначо и Рэшфорда. Они даже не оборачиваются назад и так происходило довольно часто. «Ньюкасл» создал много моментов и должен был забивать больше голов», – цитирует Ширера Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» вчера проиграл на выезде «Ньюкаслу» 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Энтони Гордон во втором тайме.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алан Ширер Маркус Рэшфорд Алехандро Гарначо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
13:42
Ван де Бек интересен трём клубам
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.12.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Астон Вилла Астон Вилла
3.90 4.10 1.81
Видео
03.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.97 3.50 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.28 6.40 9.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.97 4.10 3.30
Видео
03.12.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.39 5.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
16:33 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Астон Виллы» Дзаньоло прошлой зимой был очень близок к переходу в другой клуб АПЛ
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии 1
16:09 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» озвучил состав на матч с «Брайтоном» в АПЛ
16:05 · Англия. Премьер-лига
Мудрик выйдет в стартовом составе «Челси» на матч с «Брайтоном»
16:03 · Англия. Премьер-лига
​Без Алиссона: «Ливерпуль» назвал состав на игру с «Фулхэмом»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Нкунку не попал в заявку «Челси» на матч с «Брайтоном»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Палмер начнёт матч с «Брайтоном» в запасе
15:48 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему «Челси» лидирует в АПЛ по количеству жёлтых карточек
15:36 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Защитники «Манчестер Юнайтед» совсем не получают помощи от Гарначо и Рэшфорда»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Стерлинг в юном возрасте говорил, что хочет стать лучшим игроком в мире»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек интересен трём клубам
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заменить Салаха нападающим «Баварии»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут уйти в «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем