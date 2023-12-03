Ширер: «Защитники «Манчестер Юнайтед» совсем не получают помощи от Гарначо и Рэшфорда»

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер раскритиковал вингеров «Манчестер Юнайтед» за нежелание помогать обороне. Англичанин прошёлся лично по Маркусу Рэшфорду и Алехандро Гарначо.

«Защитника «Манчестер Юнайтед» совсем не получают помощи от Гарначо и Рэшфорда. Они даже не оборачиваются назад и так происходило довольно часто. «Ньюкасл» создал много моментов и должен был забивать больше голов», – цитирует Ширера Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» вчера проиграл на выезде «Ньюкаслу» 0:1. Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Энтони Гордон во втором тайме.