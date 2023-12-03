Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван де Бек интересен трём клубам

03 Декабря 2023 • 13:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
06.12 23:15

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек интересен трём клубам, один из которых выступает в Английской премьер-лиге. По информации от Tuttojuve, нидерландца хотят пригласить «Ньюкасл», туринский «Ювентус» и турецкий «Галатасарай».

Напомним, ван де Бек ранее выразил готовность покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе на постоянной основе. Полузащитник не получает желаемого количества игровой практики, из-за чего готов уйти в другую команду.

Ван де Бек числится в «Манчестер Юнайтед» с лета 2020 года, когда перебрался из амстердамского «Аякса». В этом сезоне 26-летний нидерландец отыграл всего две минуты в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ньюкасл Ювентус Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.12.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Астон Вилла Астон Вилла
3.90 4.10 1.81
Видео
03.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.97 3.50 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.28 6.40 9.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.97 4.10 3.30
Видео
03.12.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.39 5.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
13:42 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек интересен трём клубам
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заменить Салаха нападающим «Баварии»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут уйти в «Ювентус»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Магуайр назвал причину провальной игры Рэшфорда
12:53 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему заменил Томиясу в матче с «Вулверхэмптоном»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Хайнер: «Ни для кого не секрет, что мы интересовались Пальиньей»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о провальной результативности Рэшфорда
12:04 · Англия. Премьер-лига
Игрока АПЛ обвиняют в пяти изнасилованиях
11:49 · Англия. Премьер-лига
Гюсто пропустит 2-3 недели из-за травмы
11:37 · Англия. Премьер-лига
Гросс: «Челси» забрал у нас многих игроков, но на поле это не имеет значения»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Известен итог переговоров «Арсенала» и Томиясу
11:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Выиграть требл и 5 титулов АПЛ за 6 лет – это ненормально» 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» потерял важного игрока в матче с «Манчестер Юнайтед»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «В «Манчестер Юнайтед» много лентяев»
03:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» мог продать Гатти за 25 млн евро
Все новости
Рекомендуем