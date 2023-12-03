Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек интересен трём клубам, один из которых выступает в Английской премьер-лиге. По информации от Tuttojuve, нидерландца хотят пригласить «Ньюкасл», туринский «Ювентус» и турецкий «Галатасарай».

Напомним, ван де Бек ранее выразил готовность покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе на постоянной основе. Полузащитник не получает желаемого количества игровой практики, из-за чего готов уйти в другую команду.

Ван де Бек числится в «Манчестер Юнайтед» с лета 2020 года, когда перебрался из амстердамского «Аякса». В этом сезоне 26-летний нидерландец отыграл всего две минуты в АПЛ.