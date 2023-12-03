«Ливерпуль» может заменить Салаха нападающим «Баварии»

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может сменить немецкую Бундеслигу на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в трансфере 22-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Гнабри на место египтянина Мохамеда Салаха, который может покинуть клуб в ближайшем будущем. Ожидается, что «красные» предпримут попытку заполучить Сержа в летнее трансферное окно.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро. Срок трудового соглашения Гнабри с мюнхенским грандом рассчитан до конца июня 2026 года.

«Ливерпуль» нашёл замену Салаху