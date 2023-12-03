Два игрока «Манчестер Юнайтед» могут уйти в «Ювентус»

Два футболиста, выступающих за «Манчестер Юнайтед», могут продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом рапортуют журналисты Corriere dello Sport.

Как сообщает источник, в январское трансферное окно «старая синьора» предпримет попытку подписать полузащитника Донни ван де Бека и вингера Джедона Санчо. Оба игрока не проходят в состав «красных дьяволов» в текущем сезоне. Сделка выглядит вполне реальной, поскольку в этих футболистах не заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. После 14 матчей туринцы набрали 33 балла.