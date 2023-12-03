Магуайр назвал причину провальной игры Рэшфорда

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался в поддержку нападающего команды Маркуса Рэшфорда, показывающего провальную результативность в текущем сезоне.

«Рэшфорд показывал невероятную игру в прошлом сезоне. В нынешнем ему просто не везет. Маркус много работает, каждый в команде знает, что он привносит в игру «Манчестер Юнайтед», - передает слова защитника The Mirror.

В сезоне-2023/2024 нападающий поучаствовал в 18 поединках за манкунианцев, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи. Трудовой договор Рэшфорда с клубом рассчитан до середины 2028 года.