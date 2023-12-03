Артета объяснил, почему заменил Томиясу в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал объяснения своему решению заменить защитника Такэхиро Томиясу по ходу вчерашнего матча с «Вулверхэмптоном», который закончился домашней победой «канониров» 2:1.

«Почему я заменил Томиясу? Не знаю, он почувствовал что-то. Возможно, он был просто уставшим. Мы не хотели рисковать его здоровьем и решились на замену. Обследование покажет, есть ли у него повреждение», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Томиясу недавно был связан с мюнхенской «Баварией» и клубами из итальянской Серии А. В этом сезоне Такэхиро отметился голом и ассистом в 12 матчах АПЛ.