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Тен Хаг высказался о провальной результативности Рэшфорда

03 Декабря 2023 • 12:16 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о неудачной игре нападающего Маркуса Рэшфорда в нынешнем сезоне.

«Я поговорю об этом с Маркусом, а не с журналистами. Не собираюсь давать оценку его игре. Рэшфорд хорошо выкладывает в матчах. Он вернется в свою форму. В команде все его поддерживают», - передает слова нидерландского специалиста таблоид Daily Mail.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний нападающий провел 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг ещё теги
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