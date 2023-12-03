Тен Хаг высказался о провальной результативности Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о неудачной игре нападающего Маркуса Рэшфорда в нынешнем сезоне.

«Я поговорю об этом с Маркусом, а не с журналистами. Не собираюсь давать оценку его игре. Рэшфорд хорошо выкладывает в матчах. Он вернется в свою форму. В команде все его поддерживают», - передает слова нидерландского специалиста таблоид Daily Mail.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний нападающий провел 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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