Игрока АПЛ обвиняют в пяти изнасилованиях

Футболист клуба АПЛ, который был обвинен в трех изнасилованиях, заподозрен в насилии над еще двумя девушками. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Как информирует источник, новые пострадавшие также утверждают, что спортсмен их изнасиловал. Стоит отметить, что неназванный футболист находится под залогом после своего задержания летом прошлого года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги лидирует лондонский «Арсенал», который набрал 33 балла. На второй позиции располагается «Манчестер Сити» (29), а тройку сильнейших на данный момент замыкает «Ливерпуль» с 28 очками.