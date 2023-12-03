Гюсто пропустит 2-3 недели из-за травмы

Стало известно, как долго будет находиться в лазарете правый защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто. По информации от журналиста Натана Гиссинга, француз проведёт вне игры около 2-3 недель.

Напомним, перед международной паузой в ноябре у Гюсто выявили повреждение медиально-латеральной связки. Из-за этого Гюсто не смог поехать в расположение молодёжной сборной Франции. Также Мало пропустил последний матч «Челси» против «Ньюкасла».

Гюсто присоединился к «Челси» в январе этого года из «Лиона», где остался на правах аренды до конца прошлого сезона. В нынешней кампании Мало отметился за «синих» двумя ассистами в АПЛ.