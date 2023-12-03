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Гросс: «Челси» забрал у нас многих игроков, но на поле это не имеет значения»

03 Декабря 2023 • 11:37 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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Через 2 ч. 51 мин.

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс поделился ожиданиями от матча с лондонским «Челси», который состоится сегодня на «Стэмфорд Бридж» в 17:00 по московскому времени.

«Челси» забрал у нас многих игроков. У них больше денег, чем у нас, поэтому они могут себе это позволить. Впрочем, на поле это не имеет значения. «Брайтон» – это счастливое место. Я не знаю, как обстоят дела в «Челси», ведь сконцентрирован на своём клубе. Мы растём и сражаемся друг за друга», – заявил Гросс в интервью Daily Mail.

Напомним, за последние полтора года «Челси» купил у «Брайтона» трёх игроков: Роберта Санчеса, Марка Кукурелью и Мойсеса Кайседо.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Паскаль Гросс

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