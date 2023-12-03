Известен итог переговоров «Арсенала» и Томиясу

Лондонский «Арсенал» провел успешные переговоры с японским защитником Такэхиро Томиясу относительно подписания нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, стороны в ближайшее время подпишут новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2028 года. Срок действующего договора Томиясу истекает в 2025 году.

В сезоне-2023/2024 японский защитник принял участие в 19 поединках за «канониров» во всех турнирах, записав на свой счет один гол и три результативные передачи. «Арсенал» лидирует в АПЛ по итогам 14 туров.