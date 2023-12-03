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«Манчестер Сити» готовит серьёзный трансфер - Гвардиола одобрил сделку

03 Декабря 2023 • 10:45 Комментировать

«Манчестер Сити» выбрал новую трансферную цель. Как стало известно журналистам Todofichajes, в сфере интересов «горожан» находится полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола убежден, что немецкий хавбек идеально впишется в его тактические построения. «Манчестер Сити» готов побороться за Киммиха с каталонской «Барселоной», которую до недавнего времени считали фаворитом в споре за игрока.

Срок трудового договора Йозуа с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается примерно в 80 миллионов евро.

«Барселона» выбирает полузащитника - в списке Киммих и ещё две звезды

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Йозуа Киммих трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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