«Ньюкасл» потерял важного игрока в матче с «Манчестер Юнайтед»

Страж ворот «Ньюкасла» Ник Поуп не смог доиграть вчерашний поединок против «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре Английской премьер-лиги. Голкипер из-за травмы покинул поле в самой концовке встречи.

Поуп в одном из моментов неудачно приземлился на плечо. Из-за этого ему понадобилась помощь медицинского персонала. Степень серьезности травмы вратаря пока неизвестна.

Напомним, что встреча завершилась минимальной победой «сорок» со счетом 1:0. Единственный гол забил Энтони Гордон. Благодаря этому успеху «Ньюкасл» набрал 26 баллов и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги.