Скоулз: «В «Манчестер Юнайтед» много лентяев»

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился впечатлениями от поединка против «Ньюкасла» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«Манчестер Юнайтед» - это плохая команда в данный момент. В составе «красных дьяволов» много лентяев, такое не должно сходить с рук. Последние неплохие результаты команды обманчивы», - передает слова бывшего футболиста пресс-служба АПЛ.

По итогам 14 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 24 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Эрика тен Хага отстают от лидирующего «Арсенала» на девять очков.