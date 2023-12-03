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Скоулз: «В «Манчестер Юнайтед» много лентяев»

03 Декабря 2023 • 09:26 Комментировать

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился впечатлениями от поединка против «Ньюкасла» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«Манчестер Юнайтед» - это плохая команда в данный момент. В составе «красных дьяволов» много лентяев, такое не должно сходить с рук. Последние неплохие результаты команды обманчивы», - передает слова бывшего футболиста пресс-служба АПЛ.

По итогам 14 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 24 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Эрика тен Хага отстают от лидирующего «Арсенала» на девять очков.

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