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«Ювентус» мог продать Гатти за 25 млн евро

03 Декабря 2023 • 03:14 Комментировать

«Ювентус» отказался продавать центрального защитника Федерико Гатти.

25-летний футболист пробился в стартовый состав команды Массимилиано Аллегри в текущем сезоне. В недавнем матче Серии А против «Монцы» (2:1) центрбек принёс туринцам победу, забив на 94-й минуте. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, карьера Гатти могла сложиться иначе: прошедшим летом английский «Ноттингем Форест» предлагал за итальянца 25 млн евро. «Ювентус» не одобрил сделку, сам игрок также хотел остаться.

В активе Федерико Гатти два забитых мяча в 12 матчах текущего сезона. Недавно защитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2028 года.

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