Порро – об уходе из «Манчестер Сити»: «На меня не рассчитывали, я должен был смириться»

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро вспомнил, как покидал «Манчестер Сити».

Испанец был продан «горожанами» в 2022 году, так и не сыграв за команду Хосепа Гвардиолы. Латераль добился успеха в лиссабонском «Спортинге», и спустя всего год вернулся в Англию – «Тоттенхэм» заплатил за него 40 млн евро.

«Когда понимаешь, что на тебя не рассчитывают, ты должен смириться и следовать своим путём. Я очень амбициозен, мне пришлось серьёзно потрудиться, чтобы пройти через это и достичь того, чего я достиг.

Я очень уважаю «Манчестер Сити». Такое случается в футболе – я просто не входил в планы клуба в то время», – цитирует MailSport Порро, высказавшегося в преддверии матча против «Манчестер Сити».