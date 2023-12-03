Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Порро – об уходе из «Манчестер Сити»: «На меня не рассчитывали, я должен был смириться»

03 Декабря 2023 • 03:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.28 X 6.40 2 10.00
Через 15 ч. 52 мин.

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро вспомнил, как покидал «Манчестер Сити».

Испанец был продан «горожанами» в 2022 году, так и не сыграв за команду Хосепа Гвардиолы. Латераль добился успеха в лиссабонском «Спортинге», и спустя всего год вернулся в Англию – «Тоттенхэм» заплатил за него 40 млн евро.

«Когда понимаешь, что на тебя не рассчитывают, ты должен смириться и следовать своим путём. Я очень амбициозен, мне пришлось серьёзно потрудиться, чтобы пройти через это и достичь того, чего я достиг.

Я очень уважаю «Манчестер Сити». Такое случается в футболе – я просто не входил в планы клуба в то время», – цитирует MailSport Порро, высказавшегося в преддверии матча против «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Педро Порро ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
02:33
Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:12
Гвардиола: «У меня нет ощущения непобедимости, когда мы играем дома»
02 Декабря
20:14
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Тоттенхэм чемпионата Англии 3 декабря 2023
19:47
Прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм АПЛ 3 декабря
16:39
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:54
Два лондонских клуба нацелились на 20-летнего вингера ПСВ
10:59
«Ювентус» не потерял интерес к Филлипсу
02:56
Постекоглу: «Все топ-команды проходят через трудности»
01 Декабря
23:27
Гвардиол – о Доку: «Этот парень быстрее всех, кого я видел» 1
22:41
Гвардиола попросил «Манчестер Сити» не подписывать игроков «Барселоны» и «Баварии»
22:30
Гвардиол: «У меня не возникло проблем с адаптацией в Англии»
30 Ноября
17:09
​Решение по делу о возможных финансовых нарушениях «Манчестер Сити» могут вынести в 2025 году 1
11:34
«Барселона» приняла решение выкупить Канселу
01:44
Фоден: «Гвардиола – лучший тренер, о котором я мог мечтать»
29 Ноября
15:39
«Тоттенхэм» не отпустит Хёйбьерга в аренду
14:46
Вирц интересен 5 топ-клубам
28 Ноября
19:54
​Бентанкур не поможет «Тоттенхэму» до середины февраля
16:36
Давид Сильва рассказал, почему в 2010 году выбрал «Манчестер Сити», а не «Реал»
27 Ноября
21:46
Кулушевски: «Тоттенхэм» невероятен в игровом плане, но должен стать сильнее психологически»
21:29
​Бентанкур будет готов к матчу с «Манчестер Сити»
18:28
Гвардиол: «Гвардиола обращает внимание на каждую деталь»
18:16
Гвардиол: «Манчестер Сити» — лучший клуб на данный момент
16:06
Гвардиола: «Мы идём не на первом месте в АПЛ, но я доволен»
15:54
Гвардиола: «Пойдёт ли пауза на пользу де Брёйне? Не думаю, ведь ему уже не 21»
14:48
Гвардиола – о Аканджи: «Невероятный трансфер для «Манчестер Сити»
13:49
Ортега: «После интереса «Баварии» руководство сразу сказало, что никуда меня не отпустит»
11:12
Бернарду Силва – о Доку: «Его нельзя ограничивать, ведь иначе он потеряет свою магию»
10:23
Бернарду Силва: «У нас были шансы обыграть «Ливерпуль»
09:37
Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о матче с «Астон Виллой»: «Результат разочаровывает, я был доволен тем, как мы играли»
03:45
Де Брёйне рассказал, когда вернётся на поле
02:18
Бернарду Силва – о потере первого места: «Мы готовы к борьбе»
00:52
«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего рекордсмена Серии А
26 Ноября
21:49
Три гранда АПЛ поспорят с «Барселоной» и «Реалом» за 16-летнего бразильца 1
13:46
Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
0
1
2.75 3.25 2.75
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
0
1.19 5.50 30.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Астон Вилла Астон Вилла
3.90 4.10 1.81
Видео
03.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.97 3.50 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.28 6.40 9.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.97 4.10 3.30
Видео
03.12.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.39 5.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
03:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» мог продать Гатти за 25 млн евро
03:04 · Англия. Премьер-лига
Порро – об уходе из «Манчестер Сити»: «На меня не рассчитывали, я должен был смириться»
02:55 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Жаль, что не закрыли матч раньше»
02:31 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Ньюкасл» полностью превзошёл нас в первом тайме»
02:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У меня нет ощущения непобедимости, когда мы играем дома»
01:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла»
01:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» более двух лет не может победить на выезде в матчах с командами из верхней восьмёрки АПЛ
01:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» впервые за 101 год обыграл «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах кряду
01:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» по делу обыграл «МЮ» 1
00:16 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «В АПЛ никогда не позволяют расслабляться»
00:06 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер объяснил суть конфликта Нуньеса с Гвардиолой
00:00 · Англия. Премьер-лига
​Макнил: «Наконец-то хороший результат»
02 Декабря
23:25 · Англия. Премьер-лига
Угочукву: «Челси» – один из лучших клубов мира, мои ожидания оправдались»
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – лишь пятая команда из топ-5 лиг, забившая 100+ голов в 2023 году
22:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака невероятно важен для «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем