Гвардиола: «У меня нет ощущения непобедимости, когда мы играем дома»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями об уверенной игре своей команды в родных стенах.

До недавних пор у «горожан» не было ни одной осечки в домашних матчах с начала 2023 года – серия прервалась лишь во встрече с «Ливерпулем», которая прошла на «Этихаде» 25 ноября (1:1). В воскресенье команда Гвардиолы сыграет на своём поле против «Тоттенхэма».

«Мы показываем невероятные результаты дома как в Лиге чемпионов, так и в Премьер-лиге, но у меня нет ощущения непобедимости, когда мы играем на своём поле. Возможно, отсутствие этого ощущения помогает выступать лучше. Ты допускаешь большую ошибку, если считаешь, что будешь побеждать только из-за стадиона», – приводит City Xtra слова испанского рулевого.