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Эдегор: «В АПЛ никогда не позволяют расслабляться»

03 Декабря 2023 • 00:16 Комментировать
Арсенал
2:1
Вулверхэмптон

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мыслями о матче против «Вулверхэмптона».

«Канониры» одержали победу (2:1) благодаря двум быстрым голам – их авторами стали Букайо Сака (6-я минута) и Эдегор (13-я). В концовке встречи «волки» отыграли один мяч, но не смогли спастись от поражения.

«Мы снова выдали отличное начало матча. Первый тайм получился великолепным – мы забили два гола и доминировали по всем статьям. Позднее мы немного подпустили соперников к своим воротам, но таков футбол. Нужно извлечь из этого урок.

Мы знаем, что в Премьер-лиге никогда не позволяют расслабляться, и сегодняшний матч был очередным подтверждением», – цитирует BBC капитана «Арсенала».

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