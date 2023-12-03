Макаллистер объяснил суть конфликта Нуньеса с Гвардиолой

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер рассказал, что не поделили между собой Дарвин Нуньес и Хосеп Гвардиола.

После завершения матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (1:1) в объективы камер попал спор нападающего «красных» Дарвина Нуньеса и рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы. Юргену Клоппу пришлось буквально оттащить своего игрока от испанца.

«Не знаю, стоит ли мне это рассказывать, но я расскажу. В общем, когда Холанн сделал скидку головой на дальнюю штангу после подачи, мяч пролетел рядом с воротами, и Пеп начал говорить, как нам повезло, или что-то в этом духе. Затем шанс был у Луиса Диаса – он хотел пробить головой, но они спаслись, и тогда Дарвин сказал Пепу: «Что ж, теперь вам повезло». После этого всё и началось. Но ситуация быстро утихла, ничего серьёзного», – цитирует Anything Liverpool Макаллистера.