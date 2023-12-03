​Макнил: «Наконец-то хороший результат»

В Англии проходят матчи четырнадцатого тура чемпионата, «Эвертон», в прошлом туре проигравший 0:3 «Манчестер Юнайтед», на сей раз сумел оправиться и переиграл «Ноттингем Форест». Автоом единственного мяча игы оказался Дуайт Макнил, который прокомментировал итоги матча:

- Отличный результат, которого мы долго ждали, особенно после прошлого матча. Я думаю, что мы заслуживали эту победу, мы доминировали в матче. Я счастлив, что забил этот победный гол и принес команде победу. Это должно подстегнуть нас после очкового наказания, - цитирует слова Дуайта Макнила BBC Sport.