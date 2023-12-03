Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Макнил: «Наконец-то хороший результат»

03 Декабря 2023 • 00:00 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Эвертон

В Англии проходят матчи четырнадцатого тура чемпионата, «Эвертон», в прошлом туре проигравший 0:3 «Манчестер Юнайтед», на сей раз сумел оправиться и переиграл «Ноттингем Форест». Автоом единственного мяча игы оказался Дуайт Макнил, который прокомментировал итоги матча:

- Отличный результат, которого мы долго ждали, особенно после прошлого матча. Я думаю, что мы заслуживали эту победу, мы доминировали в матче. Я счастлив, что забил этот победный гол и принес команде победу. Это должно подстегнуть нас после очкового наказания, - цитирует слова Дуайта Макнила BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дуайт Макнил

Новости по матчу

02 Декабря
22:28
«Эвертон» ушёл с последнего места, одолев «Ноттингем Форест»
15:24
«Ноттингем Форест» - «Эвертон»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:41
Купер: «Челси» отзовёт Андрея Сантоса из аренды? Конечно, все бы хотели, чтобы он играл больше»
01 Декабря
20:13
Актуальная ставка и прогноз на матч Ноттингем Форест — Эвертон АПЛ 2 декабря 2023
16:24
​«Эвертон» объявил о подаче апелляции на снятие очков
30 Ноября
19:46
​Дайч прокомментировал слухи о своём контракте
19:05
​С «Эвертона» могут ещё раз снять очки
29 Ноября
14:37
Билялетдинов: «Пожалел об уходе из «Эвертона»
12:16
«Эвертон» отложил продление контракта с Дайчем из-за снятия 10 очков
28 Ноября
19:33
​Снятие 10 очков отложило переговоры «Эвертона» с Дайчем
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
1
1.28 5.80 11.00
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5
0
1.89 3.55 4.20
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Лутон Таун Лутон Таун
3
1
1.43 4.70 7.40
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
0
1
2.55 3.30 2.85
Видео
91 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
0
1.89 3.75 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Астон Вилла Астон Вилла
3.90 4.10 1.81
Видео
03.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.97 3.50 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.28 6.40 9.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.97 4.10 3.30
Видео
03.12.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.39 5.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
00:16 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «В АПЛ никогда не позволяют расслабляться»
00:06 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер объяснил суть конфликта Нуньеса с Гвардиолой
00:00 · Англия. Премьер-лига
​Макнил: «Наконец-то хороший результат»
02 Декабря
23:25 · Англия. Премьер-лига
Угочукву: «Челси» – один из лучших клубов мира, мои ожидания оправдались»
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – лишь пятая команда из топ-5 лиг, забившая 100+ голов в 2023 году
22:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака невероятно важен для «Арсенала»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ушёл с последнего места, одолев «Ноттингем Форест»
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Милан» настаивает на аренде Кивиора с правом выкупа
21:27 · Англия. Премьер-лига
Зинченко оформил десятый ассист в АПЛ в карьере
21:24 · Англия. Премьер-лига
Артета подвёл итоги матча против «Вулверхэмптона»
21:10 · Англия. Премьер-лига
​Томас Франк: «Заслужили победу, мне понравилось наше выступление»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» Бёли: «Мы хотим побеждать, чтобы нами гордились»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» одержал самую крупную победу в истории выступлений а АПЛ
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ушёл в отрыв, спокойно одолев «Вулверхэмптон»
Все новости
Рекомендуем