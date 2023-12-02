Угочукву: «Челси» – один из лучших клубов мира, мои ожидания оправдались»

Полузащитник лондонского «Челси» Лесли Угочукву рассказал, что думает о своём клубе.

Французский футболист пополнил ряды «синих» в начале августа, перебравшись из «Ренна» за 27 млн евро. 19-летний хавбек принял участие в 12 матчах команды Маурисио Почеттино в Премьер-лиге и Кубке лиги.

«Челси» – большой клуб, один из лучших в мире. Соглашаясь на переход, я ожидал увидеть отличные тренировочные условия и хорошую обстановку на стадионе – именно это я и увидел.

Я очень счастлив, чувствую себя комфортно. «Челси» – семейный клуб со своими ценностями. Выступая здесь, ты всегда обязан показывать свой максимум», – цитирует пресс-служба «Челси» Угочукву.