Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» – лишь пятая команда из топ-5 лиг, забившая 100+ голов в 2023 году

02 Декабря 2023 • 22:39 Комментировать

Лондонский «Арсенал» преодолел отметку в сто забитых мячей в текущем календарном году.

Юбилейным для команды Микеля Артеты стал гол Букайо Саки, забитый на 6-й минуте субботнего матча против «Вулверхэмптона» (2:1). Чуть позднее Мартин Эдегор отметился 101-м мячом. Согласно данным BBC, «Арсенал» пополнил число команд из пяти сильнейших европейских лиг, забивших сто и более голов во всех турнирах с начала 2023 года. До «канониров» это сделали «Манчестер Сити», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и «Байер» из Леверкузена.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 33 набранными очками после 14 туров. Идущий вторым «Манчестер Сити» (29 очков) имеет один матч в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
1
1.28 5.80 11.00
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5
0
1.89 3.55 4.20
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Лутон Таун Лутон Таун
3
1
1.43 4.70 7.40
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
0
1
2.55 3.30 2.85
Видео
18 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
1.89 3.75 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Астон Вилла Астон Вилла
3.90 4.10 1.81
Видео
03.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.97 3.50 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.28 6.40 9.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.97 4.10 3.30
Видео
03.12.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.39 5.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – лишь пятая команда из топ-5 лиг, забившая 100+ голов в 2023 году
22:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Сака невероятно важен для «Арсенала»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ушёл с последнего места, одолев «Ноттингем Форест»
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Милан» настаивает на аренде Кивиора с правом выкупа
21:27 · Англия. Премьер-лига
Зинченко оформил десятый ассист в АПЛ в карьере
21:24 · Англия. Премьер-лига
Артета подвёл итоги матча против «Вулверхэмптона»
21:10 · Англия. Премьер-лига
​Томас Франк: «Заслужили победу, мне понравилось наше выступление»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» Бёли: «Мы хотим побеждать, чтобы нами гордились»
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» одержал самую крупную победу в истории выступлений а АПЛ
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ушёл в отрыв, спокойно одолев «Вулверхэмптон»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» не смог отобрать очки у «Брентфорда»
20:00 · Англия. Премьер-лига
​Назван лучший трансфер в истории «Челси»
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» ушёл с последнего места, забив 5 мячей «Шеффилд Юнайтед»
19:51 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» потерял защитника из-за травмы
Все новости
Рекомендуем