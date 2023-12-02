«Арсенал» – лишь пятая команда из топ-5 лиг, забившая 100+ голов в 2023 году

Лондонский «Арсенал» преодолел отметку в сто забитых мячей в текущем календарном году.

Юбилейным для команды Микеля Артеты стал гол Букайо Саки, забитый на 6-й минуте субботнего матча против «Вулверхэмптона» (2:1). Чуть позднее Мартин Эдегор отметился 101-м мячом. Согласно данным BBC, «Арсенал» пополнил число команд из пяти сильнейших европейских лиг, забивших сто и более голов во всех турнирах с начала 2023 года. До «канониров» это сделали «Манчестер Сити», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и «Байер» из Леверкузена.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 33 набранными очками после 14 туров. Идущий вторым «Манчестер Сити» (29 очков) имеет один матч в запасе.