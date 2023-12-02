Артета: «Сака невероятно важен для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об успехах вингера Букайо Саки.

22-летний футболист помог «канонирам» обыграть «Вулверхэмптон» в субботнем матче Премьер-лиги (2:1), отметившись забитым мячом. В активе англичанина восемь забитых мячей и десять результативных передач в 19 поединках за «Арсенал» в текущем сезоне.

«Букайо невероятно важен для нас, и мы знаем, чего от него хотим. Он должен быть главной частью всего этого», – заявил в послематчевом интервью Микель Артета, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.

«Арсенал» гарантированно сохранит за собой первую строчку в АПЛ по итогам 14 туров – отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка.