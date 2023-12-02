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«Эвертон» ушёл с последнего места, одолев «Ноттингем Форест»

02 Декабря 2023 • 22:28 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Эвертон
окончен

В 14-м туре чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Эвертон». В дебюте голкипер «лесников» ошибся на выходе, и Бету Гомеш с подбора пробил над воротами. Дуайт Макнил слева ворвался в штрафную и бил наверняка, но защитник на ленточке выручил. После перерыва Фелипе с линии вратарской зарядил в штангу. В середине второго тайма несколько подач у гостей, и Макнил вторым касанием расстрелял ворота - 0:1. Активный Энтони Эланга обыграл вратаря гостей и с нулевого угла не попал в рамку.

«Эвертон» с 20-го места поднялся на 18-е. «Лесники» - 15-е.

 

Протокол игры  
Ноттингем Форест0:1Эвертон
  67'Макнил Дуайт (0:1)
Влаходимос ОдиссеасОрье СержБоли Вийи 46' (Фелипе Аугусто IV ( 46'  55') Мурильо ДжейсонТоффоло Харри 82' (Ориги Дивок ( 82') Сангаре Ибрахим 65' (Хадсон-Одои Каллум ( 65') Мангаля ОрельЙейтс РайанГиббс-Уайт МорганВуд КрисЭланга Энтони
Запасные: Домингес НиколасКуяте ШейхуТёрнер МэттУильямс НекоЭйна ОлаНьякат Мусса
Пикфорд ДжорданЯнг ЭшлиТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийХаррисон ДжекГарнер ДжеймсГуэйе ИдриссаМакнил ДуайтДукуре АбдулайГомеш Бету 82' (Чермити Юссеф ( 82')
Запасные: Данджума АрноПаттерсон НэйтанКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауКоулмэн ШеймусДоббин ЛьюисХант Маккензи
02 декабря. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Ноттингем Форест

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