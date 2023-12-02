«Эвертон» ушёл с последнего места, одолев «Ноттингем Форест»

В 14-м туре чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Эвертон». В дебюте голкипер «лесников» ошибся на выходе, и Бету Гомеш с подбора пробил над воротами. Дуайт Макнил слева ворвался в штрафную и бил наверняка, но защитник на ленточке выручил. После перерыва Фелипе с линии вратарской зарядил в штангу. В середине второго тайма несколько подач у гостей, и Макнил вторым касанием расстрелял ворота - 0:1. Активный Энтони Эланга обыграл вратаря гостей и с нулевого угла не попал в рамку.

«Эвертон» с 20-го места поднялся на 18-е. «Лесники» - 15-е.