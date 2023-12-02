Зинченко оформил десятый ассист в АПЛ в карьере

Украинский универсальный защитник «Арсенала» Александр Зинченко отметился сегодня голевой передачей в матче «канониров» против «Вулверхэмптона» (2:1) в рамках АПЛ. Это его первый ассист в текущем сезоне Премьер-лиги.

Всего у Зинченко в карьере уже 10 голевых передач в АПЛ. Теперь он пятый игрок из стран СНГ, сделавший 10 и более голевых передач в лиге после Андрея Канчельскиса (21), Андрея Аршавина (20), Генриха Мхитаряна (14) и Александра Глеба (12). Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, что Зинченко перебрался в «Арсенал» из «Манчестер Сити» перед началом прошлого футбольного сезона.