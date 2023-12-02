Артета подвёл итоги матча против «Вулверхэмптона»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча 14-го тура Английской премьер-лиги, в котором столичный клуб переиграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:1.

Специалист отметил, что был доволен игрой своей команды, но считает, что счёт должен быть крупнее, ведь была допущен ошибка, которой и воспользовался соперник.

«У нас были шансы, мы не реализовали их, но не оставляли попыток забить. У нас были очень, очень хорошие моменты, позволявшие поставить точку в этой игре», - приводит слова Артеты BBC.

Благодаря победе «канониры» закрепились в лидерах турнирной таблицы, опережая «Манчестер Сити», у которого игра в запасе, на четыре балла.