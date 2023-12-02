​Томас Франк: «Заслужили победу, мне понравилось наше выступление»

В Англии проходят матчи четырнадцатого тура чемпионата, «Брентфорд» обыграл дебютанта АПЛ «Лутон Таун» - 3:1. Наставник «Брентфорда» Томас Франк доволен победой, а также игрой своих подопечных.

- Очень хорошо, мы заслужили победу, это было отличное выступление во многих смыслах. Когда нам удается доминировать, то обороняться против нас очень непросто. Так и случилось сегодня. Это удивительно, ведь на самом деле из-за травм мы потеряли несколько нападающих. , - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Брентфорд» сыграет в гостях с «Брайтоном».