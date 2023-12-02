Владелец «Челси» Бёли: «Мы хотим побеждать, чтобы нами гордились»

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Бёли высказался о своих задачах в качестве руководителя команды.

— Мы хотим продолжать развивать успех, которого клуб добивался на протяжении последних лет. Наша мантра не изменилась с того дня, как мы пришли в «Челси». Мы хотим побеждать, чтобы вы нами гордились, — цитирует слова функционера пресс-служба «синих».

После 13 туров «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 16 очков.

В воскресенье, 3 декабря, подопечные Маурисио Почеттино примут на своем поле «Брайтон». Начало игры 14-го тура АПЛ запланировано на 17:00 по московскому времени.