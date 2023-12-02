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«Бёрнли» одержал самую крупную победу в истории выступлений а АПЛ

02 Декабря 2023 • 20:31 Комментировать
Бёрнли
5:0
Шеффилд Юнайтед

В Англии проходят матчи четырнадцатого тура АПЛ, «Бернли», перед этим потерпевший девять домашних поражений кряду в высшей лиге английского футбола, принимал дома новичка лиги «Шеффилд Юнайтед».

Подопечные Венсана Компани забили сопернику пять безответных мячей, тем самым установив новый клубный рекорд. Дело в том, что ранее «Бернли» никогда не побеждал в АПЛ с таким крупным счетом, максимум с разницей в четыре мяча.

В следующем, пятнадцатом туре чемпионата Англии «Бернли» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», это случится уже в во вторник, пятого декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Шеффилд Юнайтед

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