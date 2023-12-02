«Арсенал» ушёл в отрыв, спокойно одолев «Вулверхэмптон»

В 14-м туре Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон». Уже в дебюте Букайо Сака справа проник в штрафную, после чего сильно и точно поразил дальний угол ворот - 1:0. Вскоре Александр Зинченко слева от лицевой линии прострелил под удар Мартину Эдегору, и вот уже второй гол. Габриэл Мартинелли прорвался на ударную позицию, а мяч от ноги защитника отскочил в штангу. В концовке игры Леандро Троссар и Сака не смогли по очереди переиграть голкипера. Матеус Кунья в ответ подхватил мяч на правом краю штрафной и метко попал в дальний угол. Ответ Эдди Нкетиа - выход один на один с вратарем и удар в штангу.

2:1, «Арсенал» оторвался от ближайшего конкурента на четыре очка, «волки» делят 12-е место.