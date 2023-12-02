«Арсенал» ушёл в отрыв, спокойно одолев «Вулверхэмптон»

В 14-м туре Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон». Уже в дебюте Букайо Сака справа проник в штрафную, после чего сильно и точно поразил дальний угол ворот - 1:0. Вскоре Александр Зинченко слева от лицевой линии прострелил под удар Мартину Эдегору, и вот уже второй гол. Габриэл Мартинелли прорвался на ударную позицию, а мяч от ноги защитника отскочил в штангу. В концовке игры Леандро Троссар и Сака не смогли по очереди переиграть голкипера. Матеус Кунья в ответ подхватил мяч на правом краю штрафной и метко попал в дальний угол. Ответ Эдди Нкетиа - выход один на один с вратарем и удар в штангу.
2:1, «Арсенал» оторвался от ближайшего конкурента на четыре очка, «волки» делят 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Сака Букайо6'
|(2:0) Эдегор Мартин13'
|86'Кунья Матеус (2:1)
Райя Давид•Томиясу Такэхиро79' (Уайт Бен (79') •Салиба Вильям• 68'Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Эдегор Мартин90' (Кивёр Якуб (90') •Райс Деклан•Троссар Леандро•Сака Букайо90' (Жоржиньо II (90') •Жезус Габриэл67' (Нкетиа Эдди (67') •Мартинелли Габриэл77' (Хаверц Кай (77')
Са Жозе23' (Бентли Даниел (23') •Килман Макс•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон•Траоре Бубакар•Дойл Томми90' (Калайджич Саша (90') •Беллегард Жан-Рикнер63' (Сарабия Пабло (63') •Буэно Уго62' (Доэрти Мэтт (62') •Кунья Матеус• 90'Хи-Чан Хван 88'
02 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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