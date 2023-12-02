Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лутон Таун» не смог отобрать очки у «Брентфорда»

02 Декабря 2023 • 20:00 Комментировать
Брентфорд
3:1
Лутон Таун
окончен

«Брентфорд» и «Лутон Таун» провели матч 14-го тура Премьер-лиги. Хозяева доминировали, но сняли все вопросы лишь в концовке. На 49-й минуте открыл счет Нил Мопе после ошибки защитника. Бен Ми удвоил перевес после подачи углового. Джейкоб Браун вернул интригу на 76-й минуте, но довольно быстро «Брентфорд» забил снова, это Шендон Баптист добавил мяч в сетку - 3:1.

Хозяева вышли на чистое 10-е место, противник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Брентфорд3:1Лутон Таун
(1:0) Мопе Нил49'  
(2:0) Ми Бен56'  
  76'Браун Джейкоб (2:1)
(3:1) Баптист Шендон81'  
Флеккен МаркГоддос Саман 77' (Расмуссен Мадс ( 77') Пиннок ИтанМи БенЯнельт ВиталиОниика ФрэнкНоргор Кристиан  81'Ярмолюк Егор 70' (Баптист Шендон ( 70') Мбеумо Брайан 78' (Льюис-Поттер Кин ( 78') Мопе Нил 90' (Пирт-Харрис Милс ( 90') Висса Йоан
Запасные: Анджелини ВинсентЙоргенсен Матиас ЗанкаОлакигбе МайклГуд ЧарлиСтракоша Томас
Камински Томас  38'Менги Теден 76' (Джайлз Райан ( 76') Локьер Том 46' (Браун Джейкоб ( 46') Ошо ГэбриэлКаборе ИссаБэлл АмариРаддок Пелли 60' (Кларк Джордан ( 60') Баркли РоссЧон Тахит  50'Огбене Чидози 60' (Таунсенд Андрос ( 60') Моррис Карлтон 61' (Адебайо Элайджа ( 61')
Запасные: Крул ТимДжонсон ЙосефБерри ЛюкНельсон Зак
02 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Лутон Таун

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
13:51
Франк: «Я не хочу терять Тони в январе»
12:54
Два лондонских клуба нацелились на 20-летнего вингера ПСВ
01 Декабря
18:27
Актуальная ставка и прогноз на матч Брентфорд — Лутон Таун АПЛ 2 декабря 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
1
1.28 5.80 11.00
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5
0
1.89 3.55 4.20
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Лутон Таун Лутон Таун
3
1
1.43 4.70 7.40
Видео
02.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.55 3.30 2.85
Видео
02.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.89 3.75 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Астон Вилла Астон Вилла
3.90 4.10 1.81
Видео
03.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.97 3.50 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.28 6.40 9.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.97 4.10 3.30
Видео
03.12.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.39 5.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ушёл в отрыв, спокойно одолев «Вулверхэмптон»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» не смог отобрать очки у «Брентфорда»
20:00 · Англия. Премьер-лига
​Назван лучший трансфер в истории «Челси»
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» ушёл с последнего места, забив 5 мячей «Шеффилд Юнайтед»
19:51 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» потерял защитника из-за травмы
19:45 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» нацелилась на игрока «Реала» слухи
19:39 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» повторил клубный рекорд, снова забив «Вулверхэмптону»
19:38 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов продать Тони, если предложат больше 70 млн евро
18:23 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на ван де Бека
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:04 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» назвал состав на матч с «Вулверхэмптоном»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Ньюкасл»? Я хочу остаться в «Аль-Хиляле»
16:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайр теперь очень важный игрок для «Манчестер Юнайтед»
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»
15:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь на матч с «Ньюкаслом» из-за погоды
Все новости
Рекомендуем