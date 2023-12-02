«Лутон Таун» не смог отобрать очки у «Брентфорда»

«Брентфорд» и «Лутон Таун» провели матч 14-го тура Премьер-лиги. Хозяева доминировали, но сняли все вопросы лишь в концовке. На 49-й минуте открыл счет Нил Мопе после ошибки защитника. Бен Ми удвоил перевес после подачи углового. Джейкоб Браун вернул интригу на 76-й минуте, но довольно быстро «Брентфорд» забил снова, это Шендон Баптист добавил мяч в сетку - 3:1.

Хозяева вышли на чистое 10-е место, противник - четвертый с конца.