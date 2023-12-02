«Лутон Таун» не смог отобрать очки у «Брентфорда»

«Брентфорд» и «Лутон Таун» провели матч 14-го тура Премьер-лиги. Хозяева доминировали, но сняли все вопросы лишь в концовке. На 49-й минуте открыл счет Нил Мопе после ошибки защитника. Бен Ми удвоил перевес после подачи углового. Джейкоб Браун вернул интригу на 76-й минуте, но довольно быстро «Брентфорд» забил снова, это Шендон Баптист добавил мяч в сетку - 3:1.
Хозяева вышли на чистое 10-е место, противник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Мопе Нил49'
|(2:0) Ми Бен56'
|76'Браун Джейкоб (2:1)
|(3:1) Баптист Шендон81'
Флеккен Марк•Годдос Саман77' (Расмуссен Мадс (77') •Пиннок Итан•Ми Бен•Янельт Витали•Ониика Фрэнк•Норгор Кристиан• 81'Ярмолюк Егор70' (Баптист Шендон (70') •Мбеумо Брайан78' (Льюис-Поттер Кин (78') •Мопе Нил90' (Пирт-Харрис Милс (90') •Висса Йоан
Камински Томас• 38'Менги Теден76' (Джайлз Райан (76') •Локьер Том46' (Браун Джейкоб (46') •Ошо Гэбриэл•Каборе Исса•Бэлл Амари•Раддок Пелли60' (Кларк Джордан (60') •Баркли Росс•Чон Тахит• 50'Огбене Чидози60' (Таунсенд Андрос (60') •Моррис Карлтон61' (Адебайо Элайджа (61')
Запасные: Крул Тим•Джонсон Йосеф•Берри Люк•Нельсон Зак
02 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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